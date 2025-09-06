Potrivit Ziarul de Maramureș, pe lângă ambulanțe, a fost solicitat și elicopterul SMURD Jibou, a transmis în urmă cu puțin timp ISU Maramureș. Sursa citată precizează și faptul că una dintre mașinile implicate staționa la momentul impactului,

Autoturismul a intrat pe contrasens, a lovit mașina staționată și apoi a intrat pe terasa unei case. Persoana pentru care a venit elicopterul SMURD este în stare foarte gravă, cu șanse destul de mici de supraviețuire, spun sursele noastre, din primele informații primite.

Victima cod ROȘU, aflată în stop cardiorespirator, a fost resuscitată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Baia Mare. Alte două victime au fost transportate la aceeași unitate medicală, iar cea de-a patra refuză transportul la spital, mai transmite ISU Maramureș.