Mașină scăpată de sub control

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, un bărbat de 45 de ani din județul Alba conducea un autoturism pe direcția Feleacu – Cluj-Napoca când, din motive care urmează a fi stabilite, ar fi derapat și a ajuns pe sensul opus. Autovehiculul său a lovit frontal o mașină condusă regulamentar de o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

În urma coliziunii, pasagerul din dreapta al șoferului care a provocat accidentul – un bărbat de 44 de ani – a murit pe loc.

Trei răniți transportați la spital

Atât femeia aflată la volanul celeilalte mașini, cât și copilul de șapte ani care se afla cu ea în autoturism, au suferit răni și au necesitat transport la spital pentru evaluare și tratament. Șoferul de 45 de ani a fost, de asemenea, rănit.

Polițiștii au precizat că ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool.

Echipele de poliție au rămas la fața locului pentru efectuarea tuturor măsurilor necesare, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragediei.