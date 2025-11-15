Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul autoturismului, se deplasa pe DN6 din direcția Remetea Mare – Izvin. La ieșirea din localitate, acesta a ajuns pe contrasens şi a lovit frontal ambulanţa privată, condusă regulamentar de un bărbat de 64 de ani.

În urma coliziunii, şoferul ambulanței – în vârstă de 58 de ani – a suferit răni, la fel şi cei doi pacienţi aflaţi în autospecială: o femeie de 73 de ani şi un bărbat de 77 de ani. Toţi au fost preluaţi rapid de echipaje medicale şi transportați la spital pentru investigaţii şi îngrijiri.

La locul incidentului au intervenit pompierii cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două echipaje SMURD – unul de tip B şi unul de tip C, cu medic – precum şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Traficul pe DN6 a fost complet blocat pe ambele sensuri pentru mai multe zeci de minute, până la finalizarea operaţiunilor de salvare şi eliberare a carosabilului.