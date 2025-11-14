Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar două persoane au ajuns la spital. Un pieton aflat pe marginea drumului a fost, de asemenea, acroșat în urma impactului.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, coliziunea a început după ce un autoturism a ieșit din parcarea unui magazin și a pătruns pe drumul principal, fără să acorde prioritate. Mașina a fost lovită în plin de un vehicul care circula regulamentar, iar o a treia mașină, aflată în tranzit prin zonă, nu a mai putut evita impactul și a fost prinsă în carambol.

Pieton lovit în momentul impactului

În urma izbiturii, una dintre mașini a fost proiectată spre marginea drumului, unde se afla un bărbat care tocmai ieșise dintr-un magazin. Pietonul a fost acroșat puternic, însă a reușit să se ridice și a părăsit zona înainte de sosirea echipajelor medicale. Martorii spun că acesta părea rănit ușor.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava au fost aduși doi tineri de 21 de ani, șoferii vehiculelor implicate în primul impact. Amândoi erau conștienți și cooperanți la sosirea medicilor.

Tânăra a fost diagnosticată preliminar cu traumatism cranian, contuzie la nivelul coloanei cervicale și o leziune la glezna dreaptă. Ambii răniți se aflau în stare stabilă.

Accidentul a îngreunat traficul în zonă, iar polițiștii rutieri au efectuat cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii și responsabilitatea șoferilor implicați.