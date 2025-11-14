Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă autoturismul, evaluat la aproximativ 150.000 de euro, a fost grav avariat.

Accidentul s-a produs la scurt timp după achiziție

Potrivit polițiștilor, bărbatul conducea mașina de doar 10–15 minute, după ce o ridicase din reprezentanță. În jurul orei 16:10, pe șoseaua dig dintre Brăila și Galați, acesta ar fi pierdut controlul volanului, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Imaginile de la fața locului arată amploarea pagubelor suferite de autoturism, dar și faptul că, din fericire, șoferul a scăpat nevătămat.

Șoferul era neatent, nu băut

Testarea cu etilotestul a arătat că bărbatul nu consumase alcool, iar permisul său era în regulă. Totuși, acesta va fi sancționat conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Din cauza accidentului, traficul pe DN 22B a fost dirijat alternativ pe un singur sens până la degajarea zonei și evacuarea mașinii avariate.