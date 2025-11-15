Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs după ce un șofer de 28 de ani, din Sighișoara, care circula pe direcția Mediaș – Sighișoara, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens. Autoturismul său a lovit un alt autoturism condus de o femeie de 29 de ani, tot din Sighișoara, și ulterior un microbuz în care se aflau patru persoane, condus de un bărbat de 31 de ani din județul Brașov.

Trei pasageri din microbuz — bărbați de 25, 37 și 54 de ani, toți din Brașov — au suferit diferite traumatisme și au fost transportați la CPU Mediaș. Victimele au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ, prezentând traumatisme toracice, faciale și ale membrelor superioare.

”Poliţiştii rutieri intervin la un accident produs pe DN 14, km 80 + 300 de metri, în afara localităţii Laslea. În accident au fost implicate 2 autoturisme şi un microbuz. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Mediaş - Sighişoara, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Sighişoara a pierdut controlului direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 29 de ani, din Sighişoara şi cu un microbuz transport persoane, condus de un bărbat de 31 de ani, din judeţul Braşov. În microbuz se aflau 4 persoane”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.