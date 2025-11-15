Un accident rutier a avut loc astăzi, 15.11.2025, în jurul orei 14:44, pe Șoseaua Petricani, mobilizând Brigada Rutieră.

O femeie de 40 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Petricani, a pierdut controlul asupra direcției de mers în dreptul imobilului cu numărul 21 și a intrat violent într-un stâlp.

Impactul a fost suficient de puternic încât a rupt stâlpul de electricitate, acesta căzând pe partea carosabilă.

Din fericire, nu au existat persoane rănite în urma incidentului. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (zero). Circulația rutieră este restricționată pe Șos. Petricani, pe sensul de ieșire către Autostrada A3, și se desfășoară alternativ, sub îndrumarea agenților de poliție.

Conducătoarea auto a fost îndrumată la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor necesare.