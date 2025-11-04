Accidentul a avut loc în localitatea Lipău, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț. La fața locului a intervenit un echipaj de stingere, modulul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și echipajul SMURD TIM.

”În urma evenimentului au fost identificate trei victime: o persoană de aproximativ 42 de ani, care, din nefericire, a fost declarată decedată la fața locului; o persoană de 36 de ani și o alta de 18 ani, ambele prezentând multiple traumatisme.

Cele două victime rănite sunt evaluate medical și vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe pentru îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU.

Echipajele de intervenție acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.