Tragedia a avut loc în comuna Cocu, iar la scurt timp la fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul ISU Argeş.

”Echipajele ajunse la faţa locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac. În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani”, au transmis reprezentanții instituției.

Pompierii au precizat că, din păcate, victima nu a putut fi salvată, fiind declarată decedată.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piteşti sunt la faţa locului și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a murit minorul.