Potrivit autorităților bulgare, coliziunea a implicat cel puțin cinci autovehicule, dintre care două aveau numere de înmatriculare românești. Impactul a fost atât de violent, încât echipele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente speciale pentru a extrage victimele dintre fiarele contorsionate, scrie trivit Borbabg.com.

Ambasada României la Sofia a fost informată imediat și a confirmat că printre victime se află doi cetățeni români. Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că sunt în contact cu autoritățile locale pentru a sprijini familiile celor decedați și pentru a facilita repatrierea trupurilor.

Cauzele accidentului

Primele indicii arată că accidentul s-ar fi produs din cauza vizibilității reduse și a vitezei neadaptate la condițiile de trafic. Poliția bulgară a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore, iar autoritățile au făcut apel la șoferi să circule cu prudență, mai ales în condiții meteo nefavorabile.