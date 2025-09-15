Tragedie rutieră în Bulgaria: Doi români și-au pierdut viața într-un accident în lanț

Ambasada României la Sofia a confirmat tragedia
Un grav accident rutier produs pe o autostradă din nord-estul Bulgariei a dus la moartea a două persoane de cetățenie română, după ce mai multe autovehicule au fost implicate într-un carambol de proporții. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Veliko Târnovo, într-o zonă cunoscută pentru traficul intens și condițiile dificile de drum.

Potrivit autorităților bulgare, coliziunea a implicat cel puțin cinci autovehicule, dintre care două aveau numere de înmatriculare românești. Impactul a fost atât de violent, încât echipele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente speciale pentru a extrage victimele dintre fiarele contorsionate, scrie trivit Borbabg.com.

Ambasada României la Sofia a fost informată imediat și a confirmat că printre victime se află doi cetățeni români. Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că sunt în contact cu autoritățile locale pentru a sprijini familiile celor decedați și pentru a facilita repatrierea trupurilor.

Cauzele accidentului

Primele indicii arată că accidentul s-ar fi produs din cauza vizibilității reduse și a vitezei neadaptate la condițiile de trafic. Poliția bulgară a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore, iar autoritățile au făcut apel la șoferi să circule cu prudență, mai ales în condiții meteo nefavorabile.