TRAGEDIE în Coreea de Sud: O sportivă de 22 de ani s-a sinucis după ce a fost victima agresiunilor antrenorilor ei

Ea a fost gasita moarta, in luna iunie, in cantonamentul echipei la care era legitimata, din Busan.



Intr-un ultim mesaj pe care l-a trimis mamei sale, Choi Suk-hyeon a implorat-o sa "dezvaluie pacatele" agresorilor ei. Intr-o zi, tanara sportiva a scris in jurnalul sau: "Am fost batuta atat de violent ... incat plang in fiecare zi".



Numeroase articole publicate de mass-media din Coreea de Sud sustin ca sportiva a inregistrat violentele fizice suferite. Astfel, intr-un material difuzat de canalul YTN poate fi auzit chiar antrenorul sportivei, suparat pentru ca eleva lui a luat in greutate.



"Trebuie sa eviti sa mananci timp de trei zile", afirma el. Apoi, ii spune "inclesteaza-ti dintii" si se aude zgomotul unei palme.



Potrivit presei sud-coreene, oficialii echipei au fortat-o sa manance paine de 200.000 de woni (aproape 150 de euro) drept pedeapsa pentru faptul ca nu si-a controlat greutatea si au batut-o in mod regulat. Sportiva s-a plans Comitetului Olimpic si Sportiv din Coreea de Sud (KSOC) in aprilie, in speranta deschiderii unei anchete. De altfel, o persoana apropiata sportivei a declarat agentiei de presa Yonhap ca "a cautat ajutor la multe institutii, dar toata lumea a ignorat plangerile ei".

De cealalta parte, KSOC a precizat, intr-un comunicat, ca a dispus o ancheta in urma plangerii sportivei. Exprimandu-si "regretele profunde", KSOC s-a angajat sa ia "masuri severe" impotriva persoanelor in cauza si a fost sesizat parchetul in acest caz.



Coreea de Sud este o putere sportiva regionala care se regaseste in mod constant printre primele zece natiuni cu cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de vara si de iarna. Dar intr-o societate sud-coreeana extrem de competitiva, a castiga conteaza mai mult decat orice si in lumea sportului abuzurile fizice si verbale sunt frecvente.



Anul trecut, sportiva sud-coreeana Shim Suk-hee, dubla medaliata cu aur olimpic la patinaj viteza, l-a acuzat pe fostul ei antrenor de agresiune sexuala si de violenta fizica. Tehnicianul a fost condamnat la zece luni de inchisoare.