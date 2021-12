Cel puțin 27 de persoane au murit în flăcările ce au cuprins clinica de psihiatrie de la etajul unui imobil comercial de birouri din Osaka. Poliția a anunțat deja că investighează un posibil caz de incendiere.

”Douăzeci şi şapte de persoane sunt în stop cardio-respirator”, au anunțat pompierii japonezi, relatează Reuters. O altă persoană, a 28-a, a fost evacuată, fiind rănită.

Potrivit declarațiilor martorilor oculari, un bărbat de 50-60 de ani a fost văzut când a intrat în clădire cu o pungă de hârtie, din care curgea un lichid. Nu este clar încă dacă presupusul atacator trăiește sau se află printre persoanele care au decedat.

