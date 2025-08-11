”Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, în zona Vămii Porţile de Fier I”, a transmis ISU Mehedinţi.

Pompierii militari au acţionat pentru stingerea incendiului, care se manifesta la nivelul unei anvelope, cu pericol de propagare la încărcătura autotrenului.

”Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic determinat de frecarea unei roţi pe timpul deplasării”, a mai transmis sursa citată.