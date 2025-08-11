Carambol cu șapte mașini pe A2 București-Constanța. Traficul rutier este blocat complet

Carambol cu șapte mașini pe Autostrada A2. FOTO: Facebook
Un accident rutier grav a avut loc, luni dimineață, pe Autostrada A2 București-Constanța. Traficul rutier este blocat complet, după ce șapte mașini s-au ciocnit violent, iar două persoane au fost rănite. 

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule. 

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală. 

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.