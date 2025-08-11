Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.