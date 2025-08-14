Chiar dacă în contul online statusul arată că pachetul a fost livrat și ridicat, sertarul lockerului este gol. Incidentul reduce încrederea utilizatorilor în acest sistem de livrare rapidă și accesibilă non-stop.

Sorin Mierlea, Președintele organizației InfoCons, a explicat că păgubiții ar trebui să depună reclamații oficiale. În cazul în care coletul este gol, vina aparține curierului, iar situația poate fi încadrată ca furt și înșelăciune, fiind o problemă penală de competența poliției.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), precizează că asemenea incidente pot rezulta din neglijență sau furt: „Curierul poate nu l-a depus, adică aici poate nu vorbim de o țeapă, putem vorbi de un furt, dacă așa stau lucrurile. Fiind prejudiciul mic nu putem vorbi de o țeapă sau un mod de operare. Putem vorbi de o posibilă neglijență sau de o intenție rea a livratorului. Cred mai mult că a fost un mod defectuos de gestionare a comenzilor”

Alte cazuri recente de colete dispărute

Pățanii similare sunt tot mai răspândite. În ianuarie 2024, un client din Bacău a reclamat că un colet comandat nu a ajuns la Easybox, iar contactarea serviciului Sameday a fost complicată și fără rezultat concret.

„Am sunat la Sameday, firma care se ocupă de easybox, și mi-au transmis că vor verifica și vor trimite coletul prin curier, cerându-mi adresa. După aceea nu am mai auzit nimic. I-am mai sunat după 3 zile și mi-au zis că fac verificări. Au scos posibilitatea de a-i suna sau trimite email. Există un chat online, însă situația mea nu există în meniuri. Am luat legătura pe messenger, unde înainte îți răspundeau operatorii însă nici aici nu am primit un răspuns de 6 zile. Voi face plângere la Poliție, nu am altă alternativă”, a povestit acesta, citat de Click!

Femeie sufocată de livrări misterioase: „E ca un coșmar fără sfârșit”. Timp de un an a primit pachete fără să comande nimic

Cum funcționează Easybox și ce așteptări au clienții

Easybox reprezintă o soluție de livrare automată disponibilă non-stop, facilitând ridicarea comenzii în orice moment convenabil. Sistemul este foarte popular în mediul urban, cu peste 5.000 de unități active în România până în 2025. Majoritatea utilizatorilor apreciază flexibilitatea și accesibilitatea, iar un număr tot mai mare de persoane preferă livrarea la Easybox față de livrarea la domiciliu.

Totuși, incidentele legate de coletele dispărute afectează imaginea acestei metode de livrare. Clienții cer o transparență mai mare și soluții rapide în cazul problemelor.

Ce pot face păgubiții

Persoanele care se confruntă cu astfel de situații trebuie să raporteze imediat problema atât către magazinul online, cât și către firma de curierat. Dacă răspunsurile întârzie sau sunt nesatisfăcătoare, păgubiții pot depune o reclamație la Protecția Consumatorului și pot sesiza poliția în cazul suspiciunii de furt sau înșelăciune.

Este recomandat să păstreze toate dovezile comunicărilor și să urmeze pașii legali pentru recuperarea prejudiciului.

Cum a reușit o grupare bucureșteană să fure pachete trimise la easybox