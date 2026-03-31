TPBI subliniază că reorganizările sunt temporare și necesare pentru modernizarea infrastructurii de tramvai, iar călătorii sunt încurajați să verifice traseele actualizate în aplicația InfoTB înainte de a pleca la drum.

Zonele cu lucrări și restricții de trafic

TPBI precizează că lucrările de modernizare afectează circulația în mai multe puncte ale orașului. Sunt în desfășurare intervenții pe:

Bd. 1 Decembrie 1918

Calea Șerban Vodă

Str. Nerva Traian

Bd. Lacul Tei

Șos. Petricani

Bd. Dimitrie Pompeiu

Bd. Basarabia

Calea Călărași (între Șos. Mihai Bravu și Hala Traian, cu circulație rutieră menținută pe o singură bandă pe sens)

Potrivit sursei citate, traficul este restricționat total pe:

Bd. Ferdinand

Str. Traian

Str. Maica Domnului

Str. Reînvierii

Str. Turmelor

Liniile suspendate, deviate și cele nou înființate

Pentru a gestiona impactul lucrărilor, TPBI a operat modificări importante în rețeaua de transport:

Suspendate: tramvaiele 17, 36, 19, 14, 55 și troleibuzul 70

Modificate / deviate: liniile 69, 85, 97, 86, 101

Nou înființate: liniile 619, 627, 655, 605 și linia 4 de tramvai

Alternative de transport pentru zonele afectate

TPBI oferă soluții pentru fiecare sector cu restricții:

Bd. Lacul Tei – linii 17 și 36: călătorii pot folosi autobuzele 182 și 282, cu transfer la liniile 5 și 605, sau liniile 182, 243, 282, 290 cu transfer la tramvaiul 21.

Zona Obor – Pantelimon: linia 101 a fost modificată și suplimentată pentru a suplini parțial linia 36.

Str. Traian – zona centrală / Piața Iancului: linia navetă 655 asigură legătura între Piața Sf. Vineri și Piața Iancului, pe traseul disponibil în perioada lucrărilor.

Centrul orașului – Cartierul Pantelimon: linia 5 rămâne principala opțiune, cu posibilitatea de transfer la liniile 655, 86, 21 și 66.

Șos. Petricani – Bd. Dimitrie Pompeiu – Bd. Lacul Tei: linia 290 oferă o legătură directă între Pasaj Doamna Ghica și Complexul Băneasa, traversând cartierele Colentina, Lacul Tei, Pipera, Aviației și Băneasa.

Bd. 1 Decembrie 1918: din cauza restricțiilor totale, nu poate fi înființată o linie navetă; călătorii sunt direcționați către bucla Faur, Bd. Lucrețiu Pătrășcanu și Bd. Basarabia, unde pot utiliza liniile 23, 27, 335, 311, 101, 69 și 79, sau metroul (Titan, Costin Georgian, Republica).

Calea Șerban Vodă și Str. Nerva Traian: linia navetă 619 funcționează cu parc suplimentat și suplinește linia 19 între Faur și Șura Mare; pentru continuarea călătoriei spre Zețarilor se poate folosi tramvaiul 4.

Modificări pe traseul liniei 135

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI a anunțat marți că, începând cu data de 1 aprilie, traseul liniei de autobuz 135 va fi deviat temporar din cauza lucrărilor la infrastructura de tramvai dintre Bd. Pache Protopopescu și Foișorul de Foc. Tot de la aceeași dată, șase linii de transport în comun vor avea o nouă oprire comună în stația „Mătăsari”.

TPBI a transmis că lucrările la infrastructura de tramvai impun închiderea circulației pe tronsonul Bd. Pache Protopopescu – Foișorul de Foc, ceea ce determină devierea temporară a liniei 135. Autobuzele vor circula normal între „Pasajul Pipera” și intersecția Str. Traian / Str. Dimitrie Onciul, după care vor fi deviate, în ambele sensuri, pe Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor și Bd. Pache Protopopescu, revenind ulterior pe traseul obișnuit până la „CET Sud Vitan”.

Linii care vor opri suplimentar în stația „Mătăsari”

Începând cu aceeași dată, liniile 86, 135, 311, 655, N102 și N120 vor avea oprire suplimentară în stația „Mătăsari”, în ambele sensuri, pentru a facilita accesul călătorilor în zona afectată de lucrări.