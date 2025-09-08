În prima jumătate a anului 2025 românii au continuat să-și îndrepte atenția spre mașinile second hand, cele mai populare modele fiind Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 3, potrivit unui raport CarVertical. Însă, aceste modele pot veni și cu o serie de riscuri, de la kilometraj modificat până la daune ascunse.

Tendințele auto din România se schimbă destul de lent. Mărcile germane Audi, BMW și în special Volkswagen continuă să domine piața auto. Pe lângă acestea, Skoda, Renault și Ford își mențin, de asemenea, o prezență destul de importantă.

Trei „nemțoaice” conduc detașat

Locul 1 în top a fost obținut de Volkswagen Passat, cu un procent de 4,1%, urmat de BMW Seria 5(3,7%) și de BMW Seria 3(3,4%). Aceste numere nu fac decât să întărească ideea conform căreia românii preferă fără dar și poate mașinile germane.

Totuși, deși aceste modele se bucură de popularitate pe piața auto second-hand, vin la pachet și cu niște riscuri importante.

În ultimii ani, piața auto second hand s-a profesionalizat considerabil, dar tot există o mulțime de vânători care practică metode înșelătoare, precum ascunderea daunelor sau a kilometrajului.

Ce model are cel mai des kilometrajul „umblat”

Spre exemplu, Volkswagen Passat e mașina cu cele mai multe cazuri de kilometraj falsificat, identificându-se modificări ale odometrului în 13,2% din cazuri, conform rapoartelor.

Mai mult decât atât, aceste rapoarte arată că 4 din 5 modele BMW Seria 5 au suferit daune în trecut(78,1%), pe locul doi aflându-se BMW Seria 3(74,2%), urmat de Audi A6(66,2%). Trebuie menționat că multe din mașinile ce au suferit daune în trecut au fost reparate prost, ceea ce poate afecta semnificativ siguranța pasagerilor și participanților la drum.

Verificarea istoricului unei mașini la mână a doua a devenit o necesitate pentru oricine vrea să își cumpere o mașină fără daune sau probleme ascunse. Pe termen lung, această măsură de siguranță te poate salva de multe cheltuieli neașteptate, reparații costisitoare sau chiar riscuri legate de siguranța ta și a celor din jur.