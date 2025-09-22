Lavanda este una dintre plantele minune care te vor ajuta să dormi ca un bebeluș. Aceasta este recomandată și pentru dormitor, datorită efectelor sale calmante, așa cum este și uleiul esențial de lavandă. Nu este o plantă pretențioasă, ci este suficient să fie pusă într-un loc cu lumină, într-un ghiveci cu solul drenat și udată la câteva zile.

O altă plantă pe care o poți pune în dormitor este gardenia, o floare cu petale albe și catifelate, care te trimite cu gândul la liniște. Gardeniile au nevoie de lumină puternică, dar nu directă, și de un sol bine drenat. Este o plantă care nu trebuie udată excesiv.

De asemenea, Gerbera este o altă plantă care poate fi pusă în dormitor. Pe lângă florile sale roz, portocalii sau galbene, gerbera poate îmbunătăți calitatea aerului. Ajută la un somn odihnitor și au nevoie de lumină, dar nu puternică, ci indirectă și de un sol bine drenat. Gerberele trebuie udate regulat.

O altă plantă recomandată pentru dormitor este crinul păcii. Este o plantă care transmite senzația de liniște. Este populară pentru că purifică aerului. Crinul păcii are nevoie de lumină indirectă și de un sol bine drenat. Nu este recomandat să fie udată des.

Rozmarinul nu este folosit doar în bucătărie, ci poate ajuta și la o atmosferă liniștitoare pentru un somn mai bun. Este bine ca planta să fie pusă în dormitor și să fie lăsată într-un loc cu lumină directă.

Totodată, iasomia este considerată o plantă care te trimite cu gândul la romantism, dar este recomandată și pentru a fi pusă în dormitor. Este populară pentru că ajută la îmbunătățirea somnului. Are nevoie de un sol bine drenat și udare moderată.