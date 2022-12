TOP 3 alimente care nu lipsesc din dieta celor mai longevive persoane din lume

Cel mai în vârstă subiect a fost Jeanne Louise Calment, din Franța, care a trăit 122 de ani și a murit în 1997. Viață ei a rămas un mister, iar potrivit unei teorii lansată de cercetătorii din Moscova, ea avea o vârstă mai mică atunci când a murit. Misterul rămâne, dar înainte de a muri, când a fost întrebată despre secretele longevității sale, ea a indicat trei produse pe care le consumă.

Ciocolată neagră

Conform All That’s Interesting, Calment mânca după fiecare masă o porție mare de ciocolată până la vârstă de 116 ani.

Pentru unii poate să pară o nebunie, însă alții spun că e genial. Un studiu publicat de jurnalul științific Antioxidants & Redox Signaling a arătat că ciocolată nu are efecte benefice doar pentru inima, ci ajută și la prevenirea mai multor tipuri de cancer și boli infecțioase, întrucât proprietățile sale imunomodulatoare stimulează sau suprima sistemul imunitar. Studiul a identificat și efecte beneficii metabolice și psihologice ale consumului de ciocolată.

Ciocolată neagră conține antioxidanți puternici care pot contribui la îmbunătățirea sănătății în cazul consumului moderat. Aceștia reduc inflamația, reglează tensiunea sanguină și îmbunătățesc funcțiile cerebrale grație flavonoizilor care contribuie la protejarea sănătății.

Nu toate tipurile de ciocolată sunt, însă, la fel de bune. Ciocolată neagră are un conținut bogat în antioxidanți, însă cea puternic procesată, cu mult zahăr, sau cea albă pot avea un efect opus pentru sănătate. Prea mult zahăr provoacă inflamație, creșterea glicemiei și a presiunii arteriale și chiar crește riscul de a suferi de boli cardiovasculare.

Asta nu înseamnă că nu te poți bucură de ciocolată preferată când ți-e poftă, dar e bine să știi care sunt cele mai sănătoase sortimente.

Uleiul de măsline

Mulți centenari trăiesc în Zonele Albastre, regiunile din lume cu cele mai mari concentrații de locuitori cu vârstă de peste 100 de ani. Deși Calment nu trăia într-una dintre aceste zone, ea consumă unele dintre produsele preferate ale acestor locuitori, printre care și uleiul de măsline.

Potrivit Asociației Americane de Cardiologie, uleiul de măsline conține grăsimi monosaturate care furnizează vitamina E, ajutând la scăderea nivelului de colesterol din sânge și, implicit, la reducerea riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, uleiul de măsline ajută la menținerea greutății, a presiunii sanguine și reduce inflamația.

Un studiu publicat de Journal of the American College of Cardiology arată că un consum ridicat de ulei de măsline și folosirea acestuia în locul untului, margarinei sau maionezei are legătură cu prelungirea vieții. Cercetătorii au analizat două studii realizate la Harvard pe un eșantion de peste 92.000 de persoane sănătoase, bărbați și femei, care au oferit detalii despre starea de sănătate și dietă la fiecare doi ani. După 20 de ani, savanții au ajuns la concluzia că cei care au consumat peste o jumătate de linguriță de ulei de măsline pe zi au un risc mai scăzut de deces decât cei care au consumat mai puțîn.

Vinul de Porto

Un astfel de vin dulce, combinat cu o dietă mediteraneană, a ajutat-o pe Calment să se bucure de o viață lungă.

Potrivit Mayo Clinic, dietă mediteraneană a fost descoperită în anii ’50, când s-a observat că în țările mediteraneene bolile cardiovasculare nu erau atât de răspândite că în Statele Unite. De atunci, studiile au arătat în repetate rânduri că această dietă ajută la prevenirea bolilor de inima și a altor afecțiuni grave, precum cancenrul, diabetul, obezitatea și declinul cognitiv.

În ce privește vinul roșu, acesta a fost pus în legătură cu longevitatea, dacă este consumat cu măsură. Un pahar de vin „poate dezvoltă manifestarea genelor cu rol cheie în longevitate și îmbunătăți sănătatea metabolică”, arată Antioxidants (Basel) Journal.

Potrivit The Journal of Epidemiology & Community Health, vinul ușor este asociat cu o creștere de cinci ani a speranței de viață. O cantitate mică de alcool poate ajută la reducerea tensiunii și la reducerea riscului de mortalitate pe termen lung, precum și la creșterea speranței de viață.

Vinul roșu este bogat în antioxidanți, care contribuie la reducerea mortalității din cauza anumitor tipuri de cancer și a bolilor cardiovasculare, menționează British Journal of Nutrition.

Alți factori care favorizează longevitatea

Stresul redus ar putea fi un alt factor. Calment a avut privilegiul de a duce o viață liniștită, sănătoasă, pe aproape întreagă durata a celor 122 de ani. Nu a avut niciodată o slujba full-time, așa că e ușor de presupus că stresul ei a fost mai mic decât al unei persoane obișnuite. Întrucât nu a muncit mult, ea și-a putut permite să se bucure de pasiunile ei și să rămână activă, practicând tenisul, înotul, cântând la pian și pedaland.

Indiferent ce părere ai despre cea mai în vârstă persoană din lume, sunt câteva lecții importante din povestea ei: mănâncă ciocolată, bea vin, pune ulei de măsline extravirgin în orice și bucură-te de hobby-urile tale.

Sursa: andreearaicu.ro