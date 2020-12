Top 10 - 2020. Cele mai ascultate melodii ale acestui an

Întrucât a fost un an atât de izolat, cel mai probabil toți au un catalog diferit de melodii cu care au rezonat cel mai mult în ultimele 12 luni, indiferent dacă au avut nevoie de o melodie pe care să plângă, să își exprime furia sau să se consoleze până lucrurile vor reveni la normalitate.



Anul acesta a arătat de asemenea în mod continuu rolul major pe care aplicația video TikTok îl va avea în influențarea și stabilirea trendurilor în materie de muzică din următorii ani.



Multe din melodiile de top din 2020 ca „Rags2Riches” (Rod Wave), „Supalonely” (Benne) sau „Mood Swings” (Pop Smoke) au primit un imbold important după ce au început să se viralizeze pe TikTok.



Poate părea o sarcină copleșitoare să cauți prin nenumăratele liste de muzică din 2020 să găsești melodii pe care le-ai ratat însă clasamentul oficial Billboard al celor mai ascultate 100 de melodii din 2020 în SUA ți-ar putea da o mână de ajutor.



Primele 10 (până la 3 decembrie):



10. Lewis Capaldi - Someone You Loved







09. Maren Morris - The Bones







08. Memories - Maroon 5







07. Life is Good - Future feat. Drake







06. Adore You - Harry Styles







05. DaBaby - Rockstar feat. Roddy Ricch







04. Don't Start Now - Dua Lipa







03. The Box - Roddy Rich







02. Circles - Post Malone







01. Blinding Lights - The Weeknd