Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a declarat că miercuri, 8 februarie, urmează să participe la o întâlnire cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, pe tema planurilor urbanistice zonale privind zonele protejate din Capitală. Toni Greblă a precizat că doreşte să afle dacă în arhiva Primăriei Capitalei există documentele originale, planşele şi regulamentul de aprobare aferente PUZ-urilor. Acesta a menţionat că, în timpul verificărilor, ISC a cerut Primăriei documentele originale aferente PUZ - Zone protejate adoptate în şedinţa Consiliului General din anul 2000, dar că PMB ar fi transmis că nu deţine documentaţia respectivă. Edilul Capitalei i-a transmis marți că documentele se află publicate pe site-ul web al Primăriei Generale.

„În sfârşit, primarul general a trecut la un comportament, la o atitudine mai normală şi ne-a invitat mâine la o discuţie, la o analiză pe mai mulţi responsabili în domeniu - pentru că nu eu sunt singurul care are responsabilităţi în acest domeniu. E vorba şi de ministrul Dezvoltării, de domnul consilier pentru cultură şi culte de la Preşedinţie, este invitat rectorul Universităţii de Arhitectură 'Ion Mincu', preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, astfel încât sperăm să elucidăm acest aspect.

Există PUZ-uri zone protejate în Bucureşti, cele 86 care se zice că ar fi fost adoptate în anul 2000? Discuţia în acel moment se încheie. Sau nu există, şi atunci atacăm în instanţă, când ne convine, când nu ne convine, un PUZ. Unele sunt bune din punctul de vedere al primarului, altele nu sunt bune. O astfel de atitudine discreţionară nu face bine.

Adică, dacă ele există şi au fost adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până vor fi adoptate altele în locul lor ele rămân în vigoare. Dar cel care le-a redescoperit acum este primarul general, care în toamna acestui an, prin octombrie, a solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii să verifice legalitatea adoptării PUZ-ului din Bulevardul Primăverii nr. 1, având dubii că acesta este adoptat legal", a anunțat prefectul Toni Greblă într-o declaraţie acordată presei, relatează agerpres.ro.



Toni Greblă a mai anunțat că nu dorește să atace PUZ Zone Protejate: „Primăria municipiului a comunicat că acele documente nu se găsesc în arhiva instituţiei. (...) O să vedem miercuri ce documente prezintă primarul general şi cu asta se încheie. Nu am un scop în sine să atac de dragul de a ataca nişte acte administrative. Nu mi-ar fi trecut prin cap să verific legalitatea adoptării unor acte în anul 2000, deci acum 23 de ani, dacă primarul general însuşi nu ar fi solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii să verifice legalitatea adoptării acelui PUZ, acel PUZ făcând probabil parte din categoria PUZ-urilor care nu îi plac domnului primar general, pentru că există alte PUZ-uri care îi plac. (...) Când am auzit şi eu (că CGMB ar putea aproba PUZ-uri în lipsa documentanţiei, n.r.), am crezut că nu poate fi posibil. Însă primăria ne-a răspuns că nu se găsesc acele documente în arhiva primăriei şi atunci trebuie elucidat acest aspect. Nici eu nu am crezut posibil. (...) Ca orice cetăţean, mai ales pe funcţia pe care sunt, am şi obligaţia, dacă aflu că s-a comis o infracţiune, să sesizez organele de urmărire penală. Însă deocamdată nu ştiu pe ce să sesizez, deoarece primarul general refuză fie să ne arate acele documente, ca să le examinăm".

Întâlnirea de miercuri dintre prefectul Capitalei și primarul general vine după ce Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, că Toni Greblă va ataca luni în instanţă reglementarea de urbanism a întregii zone istorice a Capitalei. „Acest lucru ar însemna”, a arătat edilul, că timp de un an sau doi „nu vom mai avea reglementări de urbanism pe zona istorică a Municipiului Bucureşti”, iar „toate proiectele de autorizare trebuie să reia procedura de la nivelul certificatului de urbanism”.

Ulterior declarațiilor prefectului Capitalei, Nicușor Dan l-a anunțat pe acesta, înr-un mesaj pe Facebook, că PUZ Zone Protejate, adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 2000, „este publicat pe site-ul PMB de ani de zile”, indicând și link-ul la care poate fi consultat planul.