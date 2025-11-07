Gustul delicat al cartofilor combinat cu aroma bogată și intensă a costiței afumate va transforma această tocăniță într-un adevărat deliciu autentic care nu doar că te va sătura, ci îți va desfăta papilele gustative.

INGREDIENTE:

6 cartofi

2 morcovi

1 ceapa

1 ardei verde

cateva fire patrunjel

3-4 catei de usturoi

70 g pasta tomate

1 vf cutit piper

2 lingurite delicat/ 1 cubulet knor

costita afumata

3-4 linguri ulei

MOD DE PREPARARE:

Pentru inceput, ceapa se toaca marunt, si se pune la prajit in cele 4 linguri de ulei, apoi se adauga morcovul taiat rondele, ardeiul tocat cubulete si costita taiata dupa preferinta. Se amesteca bine si se lasa aprox 10 min la prajit.

Intre timp taiem cartofi cubulete mari si ii punem in oala, apoi adaugam pasta de tomate si apa calda cat sa acopere cartofi. Se lasa sa fiarba amestecand din cand in cand, dupa ce au fiert cartofi si costita se adauga condimentele si usturoiul tocat marunt se mai lasa inca 5 minute si se adauga patrunjelul verde.

O alta mancare gustoasa pe baza de cartofi este si reteta de Cartofi taranesti care merge servita cu niste Castraveti murati la soare sau cu niste Muraturi taranesti, potrivit sursei.