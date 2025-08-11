Chef Florin Dumitrescu a găsit o modalitate de a păstra farmecul tradițional, adăugând în același timp un detaliu inedit ce schimbă complet gustul final. Secretul? O ceapă coaptă în coajă timp de o oră la cuptor, care oferă preparatului o dulceață aparte și o profunzime greu de obținut altfel.

Rețeta reinterpretată de Chef Florin Dumitrescu

Pentru această variantă, ingredientele de bază sunt:

4 cepe albe

120 g unt

2 roșii proaspete

2 căței de usturoi

ulei de floarea-soarelui

25 ml vin alb

10 g zahăr

50 g bulion

sare și piper

pâine pentru crutoane

Procesul începe cu pasul care face diferența: o ceapă se taie în jumătate, se lasă cu tot cu coajă și se coace la 200°C timp de 60 de minute. În acest timp, restul de ceapă se călește lent într-un amestec de unt și ulei, până devine translucidă. Se adaugă usturoiul zdrobit, apoi zahărul, pentru a accentua dulceața naturală, și se stinge totul cu vin alb, lăsând alcoolul să se evapore.

Urmează roșiile proaspete, tăiate cuburi, care se fierb câteva minute înainte de a adăuga bulionul. Sosul se lasă să scadă până atinge consistența dorită, apoi se asezonează cu sare și piper.

Crutoanele care completează preparatul

Pentru un plus de textură, pâinea se taie cuburi și se rumenește în unt aromatizat cu usturoi întreg. Crutoanele crocante se adaugă peste tocănița fierbinte, alături de miezul moale al cepei coapte, care aduce acel gust nostalgic „ca pe vremuri”.

Rețeta reușește să îmbie tehnici simple, folosite de generații, cu un mic artificiu culinar modern. Ceapa coaptă dezvoltă o aromă dulce naturală, iar stropul de vin alb echilibrează gustul, oferind un preparat ce poate fi servit ca fel principal sau garnitură.

