Jurnalista Anca Alexandra, moderatoare a emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, are un nou document obținut în exclusivitate, care arată care a fost de fapt răspunsul Comisiei Europene privind suprataxa pe care trebuie să o plătească OMV Petrom și care, ATENȚIE, nu este așa cum am știut până acum, respectiv că OMV nu va plăti banii statului român.