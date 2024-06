Datorita proprietatilor sale antiseptice, trandafirul a fost utilizat si in medicina. Petalele sale contin cantitati importante de uleiuri eterice si tocmai de aceea poate fi folosit ca antibiotic natural. Uleiul esential de trandafir este utilizat in aromoterapie in timpul masajelor. Insa aceasta floare superba poate dezvalui o multime de lucruri si despre personalitatea ta.

Priveste imaginile de mai sus si alege trandafirul care ti se pare cel mai frumos. Iata ce spune despre tine alegerea facuta.

Trandafirul 1

Esti o persoana extrovertita si curajoasa, iar calitatea pe care ti-o pretuiesti cel mai mult este onestitatea. Multumita intuitiei ascutite esti capabil sa detectezi imediat minciuna, iar daca o persoana te-a pacalit o data nu vei mai avea niciodata incredere in ea. Iti place sa ai totul planificat, stii foarte bine ce vrei sa obtii si nu-ti este teama sa muncesti pana cand iti atingi scopul urmarit. Uneori te stresezi sau te enervezi prea mult pentru ca nu stii mereu cum sa controlezi tensiunea. Tocmai de aceea, este important sa-ti faci timp pentru odihna si relaxare. Mergi la o scurta plimbare si priveste natura pentru o vreme. In acest fel se vor imbunatati atat viata personala cat si cea profesionala.

Trandafirul 2

Trasaturile care te caracterizeaza cel mai bine sunt dorinta de a avea grija si de a proteja pe toata lumea. De vreme ce iti pasa de securitatea si linistea celor pe care ii iubesti, faci tot ce poti sa iesi din situatiile care iti pot distruge calmul. Chiar daca aceasta pornire a ta nu este un lucru rau, s-ar putea ca in final sa „construiesti un zid” intre tine si restul lumii. Daca nu inveti sa-ti asumi riscuri nu te vei putea adapta schimbarilor viitoare. Aminteste-ti ca abilitatile si talentele tale pot schimba modul in care privesti lumea.

Trandafirul 3

Esti o persoana emotionala si in unele momente trebuie sa fii atent sa nu te lasi tarat de sentimente care, in cele din urma, ar putea ajunge sa-ti conduca viata. Probabil ca te consideri special si, tocmai de aceea, ai impresia ca nu te potrivesti cu mediul in care traiesti. Acest lucru se intampla din cauza delicatei si a emotivitatii tale. Ai tendinta de a te subaprecia si de a desconsidera rezultatele pe care le obtii si trebuie sa schimbi asta cat de curand. Nu prea stii cat valorezi, cat de multe talente ti-au ramas nedescoperite. Incearca sa ai incredere in tine insuti si sa te inconjori de oameni care te ajuta sa-ti imbunatatesti iamginea de sine. Vei vedea cat de usor este sa-ti transformi visele in realitate.

Trandafirul 4

Creativitatea, bucuria si naturaletea sunt a doua ta natura. Ai o abilitate incredibila de a vedea lucrul bun in orice situatie, esti curios si intotdeauna dispus sa inveti sau sa experimentezi lucruri noi. Ai initiativa, te implici in proiecte si activitati noi, totusi, le si abandonezi rapid. In ciuda faptului ca ai o multime de calitati iti lipsesc consistenta si stabilitatea, scrie SfatulParintilor. Incearca sa nu te implici in mai multe activitati deodata si vei vedea ca le vei putea duce mai usor pana la capat. Acesta este, de fapt, secretul succesului care iti lipseste.

Trandafirul 5

Dintr-un anume motiv esti mereu in alerta si intotdeauna cauti securitatea. Te concentrezi mult pe lucrurile ce vor veni si doresti sa rezolvi toate problemele cu care te-ai putea confrunta in viitor, asa ca ar fi bine sa fii mai atent la ce se intampla in prezent. In loc sa te ingrijorezi in legatura cu eventualele probleme care nici macar nu s-au intampla incearca sa-ti traiesti viata mai bine si sa fii mai constient de ea. Acum este mai important decat un ipotetic viitor.

Trandafirul 6

Felicitari! Stii de ce este nevoie pentru a transforma visele in planuri si planurile in realitate. Datorita disciplinei de fier pe care ti-o impui, dedicatia si eforturile pe care le depui pentru a obtine rezultate pot fi exemple de urmat pentru altii. Muncesti cat de mult poti insa o faci cu pasiune si placere. Pentru tine viata este asemeni unei scari pe care trebuie sa o urci pas cu pas. Inaintarea si dezvoltarea sunt componente importante ale existentei tale. Ai dreptate cand spui ca in viata tot ceea ce faci este recompensat.

