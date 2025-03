Tatuajele sunt mai mult decat simple desene pe piele, sunt incarcate de simboluri, in special pentru cine le poarta si pentru cei apropiati.

Putem spune, deci, ca tatuajele sunt sacre, intime, devenind un mod prin care ne putem exprima stilul, dar si firea. In functie de zona in care le facem, de marimea, de stilul acestora si de ceea ce reprezinta desenul in sine, la prima vedere putem fi catalogate drept rebele, feminine sau chiar speciale.

Iata ce spune tatuajul despre tine!

Alege una dintre cele patru tatuaje care te reprezinta si citeste rezultatul mai jos. De obicei, prima imagine care iti sare in ochi este si cea corecta, asa ca nu te gandi prea mult cand faci alegerea.

1. Feminina si speciala

Ai ales un tatuaj delicat intr-o zona pe care o poti face vizibila doar atunci cand doresti. Acest lucru arata ca iti place sa ii surprinzi pe cei din jurul tau cu alegerile pe care le faci, dar si cu stilul unic. O initiala executata intr-un mod armonios te poate face extrem de speciala si misterioasa.