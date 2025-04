Test de personalitate

Unicitatea este o caracteristica a naturii. Nimic din aceasta lume nu este identic cu altceva, chiar daca sunt din aceeasi specie. Doua flori nu vor fi la fel, doua animale nu vor fi la fel, doi oameni nu vor fi la fel. In ciuda acestor diferente, exista si caracteristici comune.

In cazul oamenilor, psihologii au alcatuit o serie de trasaturi comune ale acestora, bazandu-se pe identificarea anumitor comportamente.

Unicitatea este o caracteristica a naturii. Nimic din aceasta lume nu este identic cu altceva, chiar daca sunt din aceeasi specie. Doua flori nu vor fi la fel, doua animale nu vor fi la fel, doi oameni nu vor fi la fel. In ciuda acestor diferente, exista si caracteristici comune.

In cazul oamenilor, psihologii au alcatuit o serie de trasaturi comune ale acestora, bazandu-se pe identificarea anumitor comportamente.

Alege o pana din imaginea de mai sus. NU sta foarte mult pe ganduri, alege-o pe cea care te atrage cel mai mult. Apoi afla ce simbolizeaza alegerea facuta.

Pana numarul 1

Daca ai ales pana cu numarul 1 inseamna ca esti o persoana careia ii place linistea. Cauti armonia si fugi de oamenii cu care esti in dezacord. Esti o persoana cu inima buna, iti face placere sa-I ajuti pe ceilalti. Desi nu-ti place sa discriminezi, eviti persoanele conflictuale. Unii oameni iti pot lua bunatatea drept slabiciune. Insa tu stii care este adevarata ta forta.

Pana numarul 2

Esti perfectionist de cand te-ai nascut. Tot timpul ai vrut ceva mai bun, mai frumos, mai stralucitor. De asemenea, te-ai straduit ca tu insuti sa te ridici la standarde inalte, atat in ceea ce priveste capacitatile intelectuale, cat si in ceea ce priveste modul in care arati. Esti o persoana inteligenta si tenace. Unii oameni te pot considera rece si arogant.

Pana numarul 3

Daca ai ales pana cu numarul 3 inseamna ca esti o persoana tacuta si retrasa. Iti place independenta si pornesti singur in indeplinirea viselor tale. Nu te intereseaza parerea altora, nu cauti aprobarea societatii. Tu stii ce ai de facut si faci. Nu iti este frica de esec. Esti constient ca succesul are nevoie de rabdare si perseverenta.

Continuarea : Aici