Cafeaua, in viata cotidiana este cea care ne trezeste la realitate. Dupa preferinte, aceasta este fie mai amara, fie mai dulce, lucru care este foarte important pentru a ajunge la un rezultat adevarat. Si te vei lamuri in privinta acestui lucru in urmatoarele minute.Asadar, alege una din cele patru cafele (nu sta foarte mult sa analizezi descrierea, aceasta trebuie sa fie una instinctiva). Dupa care, gandeste-te cum iti place mai mult sa fie oare cu zahar sau fara? Aceasta decizie o sa influenteze foarte tare raspunsul pe care il vei primi.