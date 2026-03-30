O companie daneză își pregătește un nou val de expansiune pe piața funciară locală. FirstFarms A/S, producătorul agricol scandinav care exploatează deja peste 7.000 de hectare în România, a anunțat că 2026 vine cu planuri de achiziție de noi terenuri și cu investiții în extinderea capacităților deja existente.

Înainte de a privi înainte, tabloul investițiilor din 2025 arată amploarea angajamentului danez față de piața românească. Anul trecut, compania a extins cu 700 de hectare suprafața irigabilă, ajungând la 2.200 de hectare irigabile în total. Capacitatea unui siloz a fost dublată, urcând la 46.000 de tone, iar o nouă unitate de curățare și uscare a fost instalată.

Cinci culturi în loc de trei: soia, grâu, rapiță și floarea-soarelui intră în rotație

În 2025, compania daneză a cultivat porumb, orz de toamnă și soia. Pentru 2026, compania și-a extins planurile la cinci culturi: porumb, soia, grâu, rapiță și floarea-soarelui. Decizia vine și pe fondul oportunităților create de schimbările climatice: un climat mai cald prelungește perioada de vegetație, făcând posibilă implementarea culturilor duble pe unele dintre suprafețele irigate.

Un exemplu concret al acestei strategii vine din 2025, când după recoltarea orzului de toamnă, compania a însămânțat porumb pe același teren. Rezultatul a fost impresionant: 8,5 tone de orz de toamnă per hectar, urmate de 8,5 tone de porumb per hectar de pe aceeași suprafață.

