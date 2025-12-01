Fără să ne dăm seama, prosoapele pot deveni rapid adevărate focare de bacterii. Uneori capătă chiar un miros neplăcut, iar specialiștii spun că, în mod normal, un ciclu de spălare la 40 de grade Celsius, cu un detergent bun, de preferat pulbere, este suficient pentru a le menține curate și igienice.

Această temperatură face față cu brio bacteriilor și germenilor din viața de zi cu zi, mai ales că detergenții moderni acționează eficient chiar și la temperaturi mai scăzute.

Totuși, există situații în care 40 de grade nu sunt suficiente. Dacă cineva din casă are o infecție, dacă există răni deschise sau dacă prosoapele au intrat în contact cu fluide corporale, este recomandat să crești temperatura.

În rest, secretul stă în uscare și schimbare regulată: prosoapele trebuie să se usuce bine după fiecare folosire și să fie înlocuite constant.

Pe lângă temperatura corectă de spălare, câteva detalii mici pot face diferența între un prosop obișnuit și unul care rămâne curat, moale și plăcut la atingere. Centrifugarea contează foarte mult: o viteză de cel puțin 1.400 rotații pe minut ajută la eliminarea umezelii în exces, care poate favoriza dezvoltarea bacteriilor.

La fel de important este să renunți la balsam. Deși miroase minunat, acesta formează un strat pe fibre care le reduce puterea de absorbție, iar un prosop trebuie să fie capabil să absoarbă apa rapid și eficient.

Un alt aspect pe care nu trebuie să-l ignori este spațiul din cuvă. Hainele și prosoapele trebuie să se miște liber în timpul spălării pentru ca detergentul să ajungă peste tot și pentru ca murdăria să fie îndepărtată uniform. În plus, dozarea detergentului joacă un rol esențial: prea puțin nu curăță suficient, iar prea mult lasă reziduuri și suprasolicită mașina, potrivit sursei.