După fiecare utilizare, fibrele prosopului rețin celule moarte, urme de săpun, transpirație și umezeală. Chiar dacă acestea nu sunt vizibile, creează un mediu propice pentru multiplicarea bacteriilor.

În plus, în baie circulă particule de praf și umiditate constantă, care contribuie la dezvoltarea microorganismelor. Când un prosop rămâne umed ore întregi, mai ales într-un spațiu fără aerisire bună, bacteriile se pot înmulți exponențial.

Astfel, un prosop aparent curat poate deveni, în doar o zi, o sursă de contaminare pentru piele. Folosirea repetată fără spălare duce la iritații, miros neplăcut și, în unele cazuri, la infecții ușoare ale pielii.

Specialiștii în igienă recomandă ca prosoapele de baie să fie spălate după trei-patru utilizări, adică aproximativ o dată la două-trei zile, în funcție de umiditatea din încăpere și de modul de uscare.

Cele de față, care intră în contact direct cu zone sensibile ale pielii, ar trebui spălate chiar mai des – ideal zilnic sau o dată la două zile.

Prosoapele folosite la sală, la piscină sau în călătorii trebuie curățate imediat după utilizare, deoarece mediile calde și umede favorizează și mai rapid dezvoltarea bacteriilor.

În toate cazurile, uscarea completă între utilizări este la fel de importantă ca spălarea. Un prosop uscat la aer sau într-un spațiu bine ventilat va rezista mai mult fără a deveni un focar de germeni.

Pentru o curățare eficientă, prosoapele trebuie spălate la temperaturi ridicate, de minimum 60°C, pentru a distruge bacteriile și a elimina mirosurile.

Detergenții obișnuiți pot fi combinați cu puțin oțet alb sau bicarbonat de sodiu, care ajută la neutralizarea mirosurilor și la menținerea fibrelor moi.

Uscarea completă este pasul esențial: fie la soare, fie într-un uscător, prosoapele trebuie să fie perfect uscate înainte de a fi folosite din nou. Depozitarea într-un loc aerisit, nu într-un dulap închis imediat după spălare, previne apariția mucegaiului și prelungește durata lor de viață.

Un prosop curat nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. Chiar dacă pare o rutină banală, spălarea regulată și uscarea corectă a prosoapelor pot preveni numeroase probleme de igienă. În fond, ceea ce ne oferă senzația de prospețime după duș ar trebui să fie și cu adevărat curat, potrivit sursei.