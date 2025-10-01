De ce miros urât prosoapele?
Daca prosoapele nu sunt uscate si le pui in cosul de rufe, atunci acestea vor incepe sa miroasa urat inainte sa ajunga in masina de spalat.
Daca prosoapele stau ude mai mult de 1-2 zile, mucegaiul incepe sa apara si chiar daca nu vei observa prezenta acestuia cu ochiul liber, sporii de mucegai sunt acolo si mirosul urat incepe sa apara. Mucegaiul se dezvolta in mediile umede si lipsite de lumina, asa ca un prosop ud reprezinta mediul perfect pentru dezvoltarea acestuia.
Mirosul din prosoape se va raspandi si la celelalte haine care se mai afla in cosul de rufe murdare, asa ca daca si tu ai observat acest lucru atunci acum stii cauza si care este cea mai mare greseala pe care sa o eviti de acum incolo.
Cum să elimini mirosul neplacut
Una dintre cele mai simple metode pentru a elimina mirosul urat aparut in prosoapele de baie este sa folosesti bicarbonatul de sodiu. Mai exact, o sa ai nevoie de 240 de grame de bicarbonat pe care il dizolvi intr-o cana cu apa fierbinte, iar apoi solutia se va pune intr-un lighean cu apa rece.
Pune prosoapele in lighean si lasa-le acolo timp de minimum 4 ore sau chiar peste noapte. Apoi, o sa vezi ca mirosul urat a fost eliminat fara probleme, asadar sporii de mucegai nu mai exista in materialul prosoapelor.
O alternativa la aceasta problema este si otetul alb. Intr-un lighean, pune cantitati egale de apa si otet alb, dupa care lasa prosoapele la inmuiat timp de 30 de minute, pana la o ora. Urmatorul pas va fi sa pui prosoapele la spalat folosind detergent obisnuit.
Otetul alb este util si pentru ca face prosoapele mai pufoase. Asadar, pe langa eliminarea mirosului urat, prosoapele de baie vor fi mult mai moi la atingere si nu va mai trebui sa folosesti balsam de rufe atunci cand le cureti in masina de spalat.
Foarte important este ca dupa ce speli prosoapele sa le lasi sa se usuce foarte bine. Astfel, te asiguri ca sporii de mucegai nu mai apr si nu te vei mai lovi de aparitia mirosului urat in prosoapele de baie.
sursa: Cum sa