De ce miros urât prosoapele?

Daca prosoapele nu sunt uscate si le pui in cosul de rufe, atunci acestea vor incepe sa miroasa urat inainte sa ajunga in masina de spalat.

Daca prosoapele stau ude mai mult de 1-2 zile, mucegaiul incepe sa apara si chiar daca nu vei observa prezenta acestuia cu ochiul liber, sporii de mucegai sunt acolo si mirosul urat incepe sa apara. Mucegaiul se dezvolta in mediile umede si lipsite de lumina, asa ca un prosop ud reprezinta mediul perfect pentru dezvoltarea acestuia.

Mirosul din prosoape se va raspandi si la celelalte haine care se mai afla in cosul de rufe murdare, asa ca daca si tu ai observat acest lucru atunci acum stii cauza si care este cea mai mare greseala pe care sa o eviti de acum incolo.

Ideal este sa pui prosopul la uscat dupa ce l-ai folosit. Asadar, acesta trebuie sa se usuce inainte sa fie pus in cosul cu rufe murdare si astfel vei evita aparitia mirosului urat provenit de la mucegaiul care incepe sa se formeze in fibrele din materialul textil.

Cum să elimini mirosul neplacut