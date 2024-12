„Curtea Constituțională a României a decis să anuleze alegerile prezidențiale. Decizia Curții Constituționale este obligatorie pentru toată lumea și noi toți ne conformăm. La scurt timp, după primul tur al alegerilor locale, am primit semnale, la început doar telefonice de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate.

Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat și în scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit acolo și am convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărarea Țării. CSAT nu are atribuții în domeniul alegerilor, dar semnalele care au parvenit CSAT că această campanie a fost sprijinită ilegal din afara României ne-a dus la concluzia că aici avem de a face cu o chestiune de securitate națională și asta este tema Consiliului Suprem de Apărarea Țării”, spunea Klaus Iohannis.