Aceasta a explicat întâmplarea și a povestit că buretele ei prețios a avut o viață scurtă. Cu toate astea, și ea când l-a cumpărat a confundat ustensila cu un burete pentru curățenie, dar care costă 150 de euro.

Ana Morodan admite că buretele respectiv arată ca un „jeg”, iar femeia care se ocupă cu curățenia din casa ei a crezut același lucru. Chiar dacă se voia a fi o ustensilă pentru față, menajera l-a folosit pentru spălarea vasului pentru toaletă, scrie Tabu.

„Femeia a crezut că e un jeg, după cum s-a și văzut. El așa arată, ca un jeg. Și eu când l-am cumpărat am crezut că e un jeg, doar că jegul a fost foarte eficient în scurta lui viață pe fața mea, pentru că după față, a aterizat pe toaleta mea, conform deducției logice a menajerei mele, care crezând că e un jeg, l-a folosit pentru toaletă”, a declarat vedeta, pentru Spynews.

Ana Morodan a observat că ceva nu este în regulă atunci când a intrat în casă și a observat că buretele are câteva pete. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să o întrebe pe Mari ce s-a întâmplat, iar dezvăluirea a lăsat-o mască.

„Eu am descoperit asta venind acasă și dorindu-mi să-mi curăț fața cu jegul meu extra scump. Am văzut niște pete pe el și am întrebat-o orientativ: „Mari, s-a întâmplat ceva cu ăsta, sau nu știu, ce s-a întâmplat”. Ea a zis că nu și am întrebat de ce are pete pe el. Ea a zis: „Nu știu, probabil că am spălat toaleta”. I-am zis: „Cum adică să speli toaleta, unu la mână și doi la mână, toaleta la mine nu e murdară de pete și cum ai spălat toaleta cu ăsta de la mine de pe tava cu farduri?”.

A zis că ea a văzut că e murdărel așa, că arată ca un jeg și a crezut că le-am încurcat eu. Ea a crezut că e de curățat toaleta. S-a curățat toaleta de către menajeră cu un burete de față care costă 150 de euro”, a adăugat vedeta.

