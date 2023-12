Cântăreaţa pop americană Taylor Swift, care a impresionat industria muzicală prin intermediul unui turneu mondial cu succes fenomenal, a fost desemnată miercuri "personalitatea anului 2023" de revista Time.



"O mare parte din ceea ce a realizat Taylor Swift în 2023 este incomensurabil (...) Ea s-a angajat pentru a da valoare visurilor, sentimentelor şi experienţelor oamenilor, în special ale femeilor, care se simţeau neglijate şi cu regularitate subestimate", a declarat redactorul-şef al revistei Time, Sam Jacobs.

În vârstă de 33 de ani, cântăreaţa Taylor Swift, care s-a remarcat iniţial în muzica country, a adăugat astfel o nouă recompensă pe lunga ei listă de succese şi de recorduri, în contextul în care albumele sale şi reeditările acestora ocupă frecvent primele locuri în clasamentele muzicale americane, aşa cum se întâmplă în prezent cu materialul discografic "1989 (Taylor Swift)", aflat în fruntea topului Billboard 200.

În ultimul an, vedeta americană s-a remarcat şi prin criticile aduse uriaşei companii Ticketmaster din cauza neconcordanţelor ce au vizat vânzarea de bilete pentru turneul ei mondial "The Eras Tour", ceea ce a făcut ca această platformă online, adeseori criticată din cauza poziţiei sale de monopol, a trebuit să ofere explicaţii în faţa Congresului Statelor Unite.

Swift a câștigat titlul după un an de mari realizări. „Eras Tour” al vedetei pop a devenit o piatră de temelie a spiritului cultural pop al verii, Rezerva Federală afirmând chiar la un moment dat că concertul a stimulat turismul și călătoriile într-o asemenea măsură încât probabil a ajutat la revitalizarea economiei.

Filmul-concert al lui Swift centrat pe popularul turneu global a doborât recorduri de box office, distribuitorul său AMC Theatres numindu-l cel mai mare încasări din istorie. Filmul „Eras Tour” a atras peste 90 de milioane de dolari la box office în Statele Unite și peste 30 de milioane de dolari la nivel internațional doar în primul weekend de la lansare.

Pe măsură ce turneul Eras al lui Swift a devenit o senzație, ea a obținut și statutul de miliardar în 2023, datorită turneelor sale de concerte de succes, precum și vânzărilor de bilete.

Potrivit revistei Time, artista pop, cunoscută pentru cântece precum "Shake It Off" şi "Cruel Summer" şi care îi succede preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la titulatura de ''personalitatea anului'', este totodată "prima vedetă din universul artelor care a fost numită 'personalitatea anului' datorită succesului obţinut în calitate de artist".

Redactorul-şef al revistei Time a subliniat că această distincţie revine adeseori unor şefi de state sau unor titani ai industriei, însă "Taylor Swift a găsit o cale pentru a transcende graniţele şi pentru a fi o sursă de lumină".



"Pentru că a construit o lume care îi aparţine, dar care face loc unui număr atât de mare oameni, pentru că a făcut din povestea ei o legendă mondială, pentru că a adus bucurie unei societăţi care avea disperată nevoie de ea, Taylor Swift este personalitatea anului 2023 aleasă de revista Time", a adăugat Sam Jacobs.

Revista Time a publicat luni şi lista finaliştilor din acest an: alături de Taylor Swift, figurează liderii rus şi chinez, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, regele britanic Charles al III-lea, preşedintele Rezervelor Federale ale Statelor Unite, Jerome Powell, precum şi CEO-ul OpenAi, Sam Altman, greviştii de la Hollywood, procurorii care l-au pus sub acuzare pe Donald Trump şi personajul Barbie, aflat în centrul filmului cu cele mai mari încasări din acest an.

