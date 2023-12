Ministrul a precizat, în cadrul unei declaraţii de presă, că îşi doreşte ca, din 2024, sistemul să fie implementat în cel puţin 1.000 de Primării din ţară.

În opinia sa, România se confruntă cu o "provocare foarte mare" de a realiza în patru - cinci ani ceea ce alte state au făcut în 20 de ani. Ţara noastră este pregătită pentru aceşti paşi, datorită resurselor financiare de 6 miliarde de euro din PNRR, a menţionat Ivan.



"Avem deblocat cel mai important proiect de digitalizare a României şi anume cloud-ul guvernamental, pe care urmează să îl lansăm în achiziţie publică, sper eu, până la finalul anului. Şi anul viitor sper să avem, dacă nu vor fi contestaţii, această arhitectură de cloud deja funcţională, cel puţin parţial", a explicat ministrul, la Palatul Parlamentului.

Pe lângă aplicaţia care va permite interacţiunea online cu administraţia, ministerul pregăteşte Planul Naţional de Digitalizare a Administraţiei Publice Locale, prin care se vor oferi vouchere digitale fiecărei Primării în vederea actualizării serviciilor publice destinate cetăţenilor, în format digital. Valoarea unui voucher digital va fi cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de euro.



"Ideea de bază este următoarea: ai un singur loc în care interacţionezi cu statul, ca şi cetăţean. Din punct de vedere al timpului, poţi să o faci 24 de ore/zi, şapte zile din şapte, de acasă. Asta este viziunea foarte clară: pe de o parte, o aplicaţie unică a statului român în care oamenii să poată să intre să-şi plătească taxele şi impozitele, să-şi reînnoiască documentele de identitate, să transmită cereri pentru asta; pentru administraţie, să găsească pe site-ul fiecărei primării din România într-un format standardizat, de la Primăria Bucureşti până la Primăria Sighetu Marmaţiei sau Rodna, acelaşi format standard de formulare pe care să le poată completa direct acolo. Şi toate acestea să fie integrate în acel cloud guvernamental în care bazele de date încep să comunice între ele", a explicat ministrul, citat de Agerpres.



Oficialul român a oferit exemplul subvenţiilor APIA, menţionând că solicitanţii nu vor mai trebui să obţină certificatul fiscal de la Primărie pentru a demonstra că au plătit impozitul pe teren, deoarece această informaţie va fi disponibilă funcţionarilor în baza CNP-ului introdus în aplicaţie.

"În acelaşi timp, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va putea să vadă faptul că el este proprietarul terenului şi nu mai trebuie să mai facă încă un drum până acolo. Şi automat toate aceste baze de date vor fi interconectate. Şi vestea cea mai bună e că deja suntem pregătiţi cu 30 de baze de date. Lucrăm cu Banca Mondială pentru a seta care sunt primele 30 de baze de date care vor fi migrate în această nouă aplicaţie. Avem bani europeni, aproape 6 miliarde de euro în total, pentru toată tranziţia digitală a României şi la ANAF deja lucrăm la acest proiect de digitalizare major, care va fi un proiect pilot şi fanion pentru digitalizarea administraţiei din România", a spus ministrul.



Proiectul de digitalizare va asigura formulare standard care să fie completate de către cetăţeni, cererile fiind aceleaşi pentru toate Primăriile din România.



"Oamenii vor putea să intre pe site şi atunci când vor să aplice pentru ceva, să trimită o cerere, să fie identică în toată ţara. Venim în sprijinul administraţiei publice locale pentru că vom oferi o variantă foarte simplificată de a aplica pentru acest program de finanţare şi vom avea un standard unitar, nu cum este astăzi: fiecare Primărie are standardul ei, are formularele ei, trebuie să le descarci în PDF, să completezi cu pixul şi după asta să le încarci înapoi pe mail. Aceasta este o variantă mult simplificată pe care am găsit-o şi doresc ca anul viitor să avem deja implementat acest sistem la cel puţin o mie de Primării din România", a transmis Bogdan-Gruia Ivan.

