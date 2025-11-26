Creșterea taxelor lovește direct în veniturile oamenilor, iar impactul începe să fie resimțit dinainte ca măsurile să fie aplicate.

"Cresc cu 70%. E foarte mult. Nu-mi place mie, dar nici la nimeni nu-i place. Majoritatea greu se descurcă", spune un român.

Pe fondul acestor temeri, autoritățile locale încearcă să explice că decizia nu mai ține de administrațiile din teritoriu.

"De data aceasta văd că nu a mai rămas la latitudinea primarilor să mărească sau cuantumul impozitelor. Este lege. Se pare că cu aproximativ 70% vor fi mai mult taxele și impozitele locale - persoane fizice, persoane juridice", a declarat Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia.

În orașe, oamenii caută soluții care să nu pună presiune și mai mare pe familiile deja vulnerabile, iar unii spun că taxarea nu poate fi singura soluție.

"Cred că ar trebui căutate alte soluții mai degrabă pentru stimularea economiei decât cea bazată pe taxare, pentru ca de unde nu ai devine din ce în ce mai complicat să acoperi", a declarat un român.

Primarii avertizează însă că, deși taxele cresc, veniturile reale la buget ar putea să nu acopere necesarul, mai ales în zonele în care gradul de colectare este redus. Iar printre cei mai afectați rămân vârstnicii, mulți deja la limita posibilităților.

"Foarte rău pentru că oamenii sunt în incapacitate de plată. La oameni nu le ajung veniturile pentru medicamente, pentru întreținere. Nu se poate, este imposibil. Se ajunge în stare conflictuală gravă, iar dacă nu sunt în stare să plece", spune un altul.

Edilii cer Guvernului să nu reducă sumele defalcate astfel încât bugetele locale să nu intre în colaps, iar perspectivele pentru anii următori depind de stabilitatea economică.

"2026 cred că încă va fi greu. Dacă lucrurile vor merge cum trebuie, dacă nu există bulversări, nu există șocuri în economie sau politice, eu zic că în a doua perioadă a lui 2026 ar trebui să înceapă să se simtă relaxarea și economia să înceapă să urce", a mai spus edilul de Alba Iulia.

Iar până la aprobarea finală a noilor taxe, românii și autoritățile așteaptă clarificările Guvernului, într-un an în care fiecare decizie fiscală poate schimba echilibrul financiar al comunităților.