Noile taxe pregătite de Guvernul Sărăciei

- CASS 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei

- TVA – cota generală 21%, cota redusă 11%

- Pensii și salarii înghețate

– o posibilă majorare a accizelor cu 10%

Ce măsuri sunt incluse în pachetul 2, blocat acum de CCR

- majorarea impozitelor și taxelor locale - creștere până la 75% - 80% pentru mașini, locuințe, terenuri

EXEMPLU: - un apartament cu trei camere în București

impozit 2025 – 198 de lei

impozit în 2026 – 355 de lei

- taxarea mașinilor în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

EXEMPLU: - autoturism cu motor Euro 4 de aproape 1.600 centimetri cubi

impozit 2025 – 80 de lei

impozit 2026 – 150 de lei

- impozit dividende - de la 10% crește la 16%

- taxă de 25 de lei pentru coletele de sub 150 de euro venite din afara UE

- creșterea bazei de calcul a CASS – 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente

- concedieri și tăieri de salarii - 10% reduceri de personal în administrația locală

- 10% reduceri în administrația centrală

- posibilă tăiere a salariilor cu 10%