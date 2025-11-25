Noile taxe pregătite de Guvernul Sărăciei
- CASS 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei
- TVA – cota generală 21%, cota redusă 11%
- Pensii și salarii înghețate
– o posibilă majorare a accizelor cu 10%
Ce măsuri sunt incluse în pachetul 2, blocat acum de CCR
- majorarea impozitelor și taxelor locale - creștere până la 75% - 80% pentru mașini, locuințe, terenuri
EXEMPLU: - un apartament cu trei camere în București
impozit 2025 – 198 de lei
impozit în 2026 – 355 de lei
- taxarea mașinilor în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică
EXEMPLU: - autoturism cu motor Euro 4 de aproape 1.600 centimetri cubi
impozit 2025 – 80 de lei
impozit 2026 – 150 de lei
- impozit dividende - de la 10% crește la 16%
- taxă de 25 de lei pentru coletele de sub 150 de euro venite din afara UE
- creșterea bazei de calcul a CASS – 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente
- concedieri și tăieri de salarii - 10% reduceri de personal în administrația locală
- 10% reduceri în administrația centrală
- posibilă tăiere a salariilor cu 10%