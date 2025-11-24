„Impozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri. Impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie. Impozit pe pătule, impozit pe cana de apă, impozit pe pătule, pentru că probabil ei sunt găinari. Atâta știu ei să facă.

Este ultimul lor gest de disperare și trebuie noi, ca ultimă speranță a poporului român, să ne opunem împotriva acestor impozite hoțești”, a declarat George Simion.

Liderul AUR acuză Guvernul Bolojan de impozite suplimentare absurde, deși povara fiscală în România este deja una dintre cele mai ridicate din Europa. Potrivit acestuia, în ultimii ani taxele au crescut constant, atât pe salarii, cât și pe materialele de construcții, iar noile majorări nu mai au nicio justificare economică.

„Să mărești taxa asta pe proprietate după ce ai taxat deja fiecare material de construcție cu TVA, după ce ai taxarea cea mai mare la nivel de salariu mediu pe muncă din toate țările Europei, după ce ai facturile la energie cele mai mari și ai prețul la pompă mai scump decât în Suedia sau decât în Spania, după ce ai impozite mărite pe dividende și pe profit, asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan. Asta înseamnă să fii Grindeanu”, a mai spus președintele AUR.

George Simion a mai subliniat că partidele de la putere nu au niciun drept să impoziteze românii pentru proprietățile lor atât timp cât statul român nu a contribuit cu nimic la ridicarea clădirilor, ci din contră, a îngreunat munca oamenilor cu o birocrație excesivă.

„De ce să taxeze ei proprietatea? Pentru că poporul român și-a făcut casele singur. Cu lopata, cu cărămida cărată cu spatele sau cu roaba, cu datorii la bancă și cu multe sacrificii personale și cu multă sudoare. Statul n-a contribuit cu nimic. Nici cu teren gratis, nici cu materiale, nici cu consultanță, n-a făcut nimic, nici autoritățile locale, nici autoritățile centrale.

Ba mai mult a îngreunat cu autorizații peste autorizații și instituții peste instituții. Și acum să vii tu să ceri bani pe ceva ce omul și-a făcut singur, asta nu e taxare, asta e jaf cu acte în regulă. Și jaful ăsta trebuie să înceteze cât mai curând, cât mai suntem și noi pe aici”, a susținut George Simion la Slatina.