Studiul, citat de publicațiile Daily Express și Nation Cymru, folosește România drept reper negativ, confirmând astfel problemele persistente ale sistemului educațional din țara noastră.

Rezultatele educației din România privite prin lentila unui studiu britanic

Raportul intitulat „Devolved to Fail – The Decline of Welsh Education and the Urgent Case for Reform/ Decentralizat pentru eșec – Declinul educației galeze și necesitatea urgentă a reformei” analizează în detaliu diferențele dintre cele patru sisteme educaționale din Marea Britanie: Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Autorii arată că, în timp ce întreaga Marea Britanie se situează pe locul 14 în testele PISA organizate de OCDE, Țara Galilor s-ar afla abia pe poziția 34, la același nivel cu Vietnam.

România este folosită ca un etalon negativ, țara noastră aflându-se în ultimele poziții ale clasamentelor PISA de mulți ani. În cel mai recent raport PISA, din 2022, România a ocupat penultimul loc în Uniunea Europeană și pozițiile 45-48 la nivel mondial, dintre cele 81 de state participante.

Evoluții și contraste în educația britanică

Raportul subliniază stagnarea sistemului galez și folosirea în continuare a unor metode educaționale depășite, în timp ce Anglia, administrată de guverne conservatoare în ultimele două decenii, a implementat reforme care au condus la creșterea calității școlilor.

„Dacă nimic nu se schimbă, până în 2040 Țara Galilor va ajunge la nivelul României în rankingurile internaționale. Nevoia de schimbare nu este numai urgentă, ci imperativă”, este concluzia dură a raportului.

În contrast cu Anglia, guvernul galez condus de laburiști este acuzat că a neglijat modernizarea educației, ceea ce a dus la „deteriorarea standardelor și performanțelor elevilor”.

Datele PISA și rolul României în discuția britanică

În analiza Onward UK, scorurile obținute de România în testările PISA sunt folosite pentru a ilustra nivelul redus al performanțelor educaționale. În 2022, România a înregistrat o scădere de două puncte la matematică, menținerea scorului la citire și o creștere minoră, de două puncte, la științe.

Aceste rezultate au alimentat discuțiile din Marea Britanie, unde România a devenit un simbol pentru starea precară a educației din Țara Galilor. Raportul a stârnit tensiuni politice, readucând în prim-plan dezbaterea între abordarea conservatoare axată pe reforme rapide și viziunea administrației laburiste, mai reticente la schimbări radicale.

