„Cel mai probabil, în luna noiembrie va intra în vigoare interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli. Asta se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege”, a declarat ministrul Educației de la Sofia, Krasimir Valcev, citat de agenția de știri bulgară Novinite.

Ministrul a explicat că sunt pregătite peste 20 de amendamente, prevederile lor urmând să intre în vigoare etapizat.

Schimbări semnificative vor avea loc și în ce privește evaluarea națională.

Krasimir Valcev a cerut, totodată, autorităților regionale să stimuleze școlile să se îndepărteze de învățarea pe de rost și să se concentreze pe formarea de abilități practice. „Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare de presare care să motiveze elevii să învețe, cu mai puțin formalism și mai mult accent pe cunoașterea reală”, a transmis oficialul bulgar.

În plus, activitățile de supraveghere a școlilor ar trebui să se îndepărteze de „verificarea documentelor” în favoarea evaluării activităților cu copiii. „Când vin inspectorii, ei ar trebui să vadă cum școala interacționează cu elevii, nu doar dacă documentele sunt în ordine”, a mai spus ministrul bulgar al Educației.