Profesorul Sorin-Paul Spineanu-Dobrotă a fost trimis în judecată pe 27 mai 2025, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori. Ministerul Educației a confirmat, într-un răspuns oferit Edupedu.ro, că acesta lucrează în continuare la CNCE, deși suspendarea din funcția de șef serviciu rămâne valabilă.

Documentele arată că poziția de consilier a fost ocupată de profesor încă din 22 noiembrie 2024, după ce a expirat măsura controlului judiciar la care fusese supus anterior. Instituția precizează că nu a dispus vreun fel de sancțiune administrativă sau disciplinară în acest timp și că atribuțiile sale nu implică luarea de decizii legate de examenele naționale.

Acuzațiile au fost aduse în iulie 2024 de procurori, iar procesul a început aproape un an mai târziu, odată cu trimiterea în judecată a lui Spineanu-Dobrotă. Acesta a contestat decizia, iar următorul termen în proces este programat pentru 18 septembrie 2025.

Conform surselor Edupedu.ro, profesorul urmează să se întoarcă la activitatea didactică în anul școlar 2025–2026, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde este titular. Până în momentul publicării acestui material, conducerea liceului nu a oferit un punct de vedere oficial.

Ministerul Educației susține că, în absența unor interdicții impuse de instanță, nu poate limita dreptul profesorului la muncă.

„Ulterior expirării acestei măsuri și în absența unor interdicții sau dispoziții ale instanței (prin măsura controlului judiciar nu au fost dispuse măsuri de interdicție a dreptului la muncă), orice alt act emis de CNCE de natură a îngrădi sau limita drepturi individuale nu ar fi avut temei juridic”, explică reprezentanții ministerului.

Detalii despre dosarul penal și evoluția procesului

Profesorul a fost pus sub control judiciar pe 22 septembrie 2024, măsură care a expirat pe 22 noiembrie 2024. Acuzațiile formulate de procurori includ agresiune sexuală și viol asupra unor elevi minori, fapte pentru care a fost trimis în judecată în primă instanță pe 27 mai 2025.

Dosarul său a ajuns pe rolul instanțelor după ce procesul a fost amânat de mai multe ori, următorul termen fiind fixat pentru mijlocul lunii septembrie 2025.

Perspective instituționale și punctul de vedere al Ministerului

Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că în cadrul unităților de învățământ preuniversitar „poziția oficială trebuie să fie conformă cu principiile de etică, dar și cu prevederile legale în vigoare”.

Referitor la situația profesorului Spineanu-Dobrotă, ministerul a explicat că acesta avea dublă calitate: profesor titular la un liceu și angajat în CNCE. În perioada în care a fost sub control judiciar, a fost suspendat din funcția de conducere, iar după expirarea controlului nu au existat dispoziții care să-i limiteze drepturile profesionale.

„Domnul Sorin – Paul Spineanu Dobrotă este suspendat din funcția de șef serviciu SEECN, ocupând un post de consilier cu atribuții în afara examenelor și concursurilor naționale, până la soluționarea dosarului în justiție. Acest lucru presupune de facto absența oricărei implicări în decizii privind examenele naționale”, mai precizează Ministerul Educației.

