Carney, aflat în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului în martie, s-a alăturat lui Zelenski la o ceremonie în centrul Kievului pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei, eveniment la care a participat și emisarul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

„Cu toții lucrăm pentru a ne asigura că sfârșitul acestui război va însemna garantarea păcii pentru Ucraina, astfel încât nici războiul, nici amenințarea războiului să nu fie lăsate moștenire copiilor noștri”, a declarat Zelenski în fața unei mulțimi de demnitari, în Piața Sofia din Kiev, pe fundalul unei catedrale din secolul al XI-lea.

Președintele ucrainean a declarat că vrea ca viitoarele garanții de securitate, parte a unui posibil acord de pace, să fie cât mai apropiate de Articolul 5 al NATO, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Carney a sprijinit apelurile Ucrainei pentru o posibilă participare internațională.

„În opinia Canadei, nu este realist ca singura garanție de securitate să fie forța armatei ucrainene... aceasta trebuie consolidată și sprijinită”, a declarat Carney într-o conferință de presă comună.

Cei doi lideri au semnat, de asemenea, un acord privind co-producția de drone, iar Carney a anunțat că Ucraina va primi luna viitoare peste 1 miliard de dolari canadieni (723 milioane de dolari americani) în ajutor militar, dintr-un pachet anunțat anterior.

Tot duminică, ministrul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a subliniat că armata Regatului Unit va continua să antreneze soldaţi ucraineni până cel puţin la sfârşitul lui 2026, odată cu extinderea operațiunii Interflex.

„În faţa atacurilor în curs ale Rusiei, trebuie să aducem forţele armate ale Ucrainei într-o poziţie pe cât de puternică este posibil şi, pe măsură ce eforturile pentru pace continuă, noi trebuie să facem din ucraineni cel mai puternic factor de descurajare pentru a securiza viitoarea pace”, a declarat John Healey.