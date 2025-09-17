Studiul Luxemburg Income Study, citat de Financial Times, arată că, în timp ce în țări precum Germania sau Canada angajații câștigă cu 5–30% mai mult decât pensionarii, în Franța pensiile oferă un avantaj mediu de 1%.

Generația baby boom și impactul asupra sistemului de pensii

Fostul premier François Bayrou a atribuit situația „problemei generației baby boom”. Cei născuți în anii 1950 au contribuit relativ modest la asigurările sociale, dar astăzi primesc pensii semnificativ mai mari, finanțate în mare parte din bugetul statului. Generația aceasta a influențat constant legislația pentru reducerea vârstei de pensionare. În 1983, pragul a scăzut de la 65 la 60 de ani, iar în 2010 a fost crescut la 62 de ani, nu fără proteste violente.

Astăzi, cheltuielile cu pensiile reprezintă aproape 14% din PIB-ul Franței, iar un pensionar primește, în medie, de două ori mai mult decât a contribuit. Pensia lunară medie ajunge la circa 1.500 de euro, în timp ce salariul net mediu al adulților activi este între 2.600 și 2.700 de euro. Compararea veniturilor pensionarilor cu întreaga populație adultă, incluzând șomeri și lucrători precari, accentuează diferența.

Inegalități ascunse în sistemul francez

Diferențele devin și mai evidente la nivelul veniturilor mari. Aproximativ 1,7% dintre pensionari încasează peste 4.500 de euro pe lună, iar foștii manageri de top pot primi chiar peste 100.000 de euro anual, o parte semnificativă provenind din bugetul public, arată The Conversation. În plus, pensionarea anticipată și creșterea speranței de viață fac ca francezii să petreacă, în medie, 25 de ani la pensie, mai mult decât americanii (20 de ani) sau britanicii (21 de ani). Această combinație între pensii generoase și durata mai mare a vieții transformă Franța într-un caz unic în lume.

Reformele care au zguduit guvernele

Tentativele de reformare a sistemului de pensii au stârnit întotdeauna proteste puternice. Propunerea lui Emmanuel Macron de a ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani a generat demonstrații masive. Ideea lui Michel Barnier de a amâna cu șase luni o creștere planificată a pensiilor a dus chiar la căderea guvernului său. Succesorul său, François Bayrou, a pierdut și el guvernarea pe fondul aceluiași conflict.

O societate în care pensionarii trăiesc mai bine decât angajații activi se confruntă cu provocări complexe în echilibrarea justiției sociale cu sustenabilitatea bugetară, scrie segabg.com.

