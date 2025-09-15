Se apropie termenul limită pentru pensionarii români din străinătate. Cum pot transmite certificatul de viață?

Documentul trebuie avizat și autorizate în statele de reședință
Românii stabiliți în străinătate mai au răgaz până pe 30 septembrie pentru a depune certificatul de viață, document fără de care nu li se mai achită drepturile bănești. Pentru a preveni astfel de situații, casele de pensii reamintesc faptul că documentele doveditoare pot fi transmise și online.

Cetățenii români stabiliți în străinătate mai au timp până pe 30 septembrie pentru a trimite în țară certificatul de viață.

Certificatul poate fi trimis către casele de pensii teritoriale fie prin poștă, fie pe cale electronică, după ce au fost avizate de o autoritate legală competentă din statul de domiciliu.

Cei care nu se încadreaza în termenul pentru trimiterea documentului riscă să nu-și mai incaseze drepturile bănești. Legea prevede că certificatul de viață trebuie transmis, din proprie inițiativă,  de două ori pe an, în martie și septembrie.