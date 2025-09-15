Cetățenii români stabiliți în străinătate mai au timp până pe 30 septembrie pentru a trimite în țară certificatul de viață.

Certificatul poate fi trimis către casele de pensii teritoriale fie prin poștă, fie pe cale electronică, după ce au fost avizate de o autoritate legală competentă din statul de domiciliu.

Cei care nu se încadreaza în termenul pentru trimiterea documentului riscă să nu-și mai incaseze drepturile bănești. Legea prevede că certificatul de viață trebuie transmis, din proprie inițiativă, de două ori pe an, în martie și septembrie.