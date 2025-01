Anul 2025 este considerat un an deosebit din perspectiva numerologică, fiind unică oportunitate pentru generația noastră. De ce? Pentru că acest an este singurul an „pătrat perfect” pe care îl vom trăi. Cu alte cuvinte, 2025 este pătratul numărului 45. Următorul astfel de an se va întâmpla abia peste 92 de ani, în 2116, când vom avea pătratul numărului 46.