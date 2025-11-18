''Dialogul trebuie continuat cu sectorul auto și în privința programelor naționale de susținere acestui sector. Nu este un secret faptul că, în 2021, am negociat în premieră cu dumneavoastră (industria auto, n.r.) un program de patru ani pentru Programul 'Rabla', program care a fost modificat substanțial anul acesta. Nu consider că este cea mai bună decizie într-o perioadă cu provocări. Guvernul ia și decizii cu care nu suntem cu toți de acord... Nu vreau să spun că aș fi făcut eu altfel dacă eram în minister, dar cu siguranță 'Rabla' trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, stabilite prioritățile, obiectivele și, împreună cu sectorul, trebuie să finalizăm practic un dialog care să ducă la o decizie pentru următorii patru ani. An de an, nu putem să venim cu modificări, nu putem să susținem această incertitudine, care practic pune într-o situație foarte neplăcută sectorul de vânzare. Acest dialog va ajuta cu siguranță și la stabilizarea vieții și va ajuta cu siguranță și întreprinzătorii din acest domeniu'', a afirmat viceprim-ministrul.

Acesta a adăugat că deficitul bugetar nu poate fi privit doar din punct de vedere contabil, ci trebuie gândite măsuri care să genereze încasări pe termen mediu și lung.

''Provocările regionale și globale care sunt în fața dumneavoastră trebuie analizate și trebuie să fie conștient și Guvernul care sunt acelea și cu ce le poate sprijini încă o dată pentru a ajuta acest pilon esențial al economiei naționale. Resursele pe care trebuie să le găsim în general, această discuție referitoare la deficitul bugetar nu poate fi privită doar din punct de vedere contabil. Economia națională este un organism mult mai complex, nu putem să ne uităm doar la intrări și ieșiri, de impozite, taxe, cheltuieli la nivelul bugetelor sau instituțiilor de stat. Trebuie să vedem de unde putem să generăm pe termen mediu și lung acele income, acele încasări'', a precizat Barna.