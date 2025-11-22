Totodată, ies la iveală noi detalii. Judecătoarea are 51 de ani și abia se pensionase. Scuza ei este că a încurcat pedalele mașinii de lux și în loc să frâneze a accelerat.

Scenele cutremurătoare au avut loc în parcarea unui centru medical din Bihor. O fostă judecătoare de 51 de ani a lovit în plin cu mașina de lux trei oameni. Cel care și-a pierdut viața este Norbi, un tânăr de 28 de ani, care supraviețuise anul trecut unui alt accident, în urma căruia a rămas cu sechele grave - paralizat de la brâu în jos și nu se mai putea deplasa decât cu ajutorul unui scaun cu rotile. Cealaltă victimă, Paul, în vârstă de 18 ani, fusese operat înainte, iar acum urmează o operație și mai complicată. În plus, mama acestuia a declarat că o cunoștea pe judecătoarea care a produs tragedia.

Accident grav pe autostrada București–Ploiești. Trei autovehicule s-au ciocnit, iar traficul este parțial blocat - FOTO

Vestea morţii lui Norbi a căzut ca un trăsnet pentru cei apropiați. De curând, familia și prietenii lui chiar se mobilizaseră pentru a strânge donații pentru tratamentul de recuperare.



„Sufletul meu, ai plecat mult prea repede dintre noi! Vei rămâne veșnic în inima mea, soțul meu iubit! Te iubesc etern!”, a transmis soția lui Norbi după tragedie.



Judecătoarea de 51 de ani abia se pensionase. Primele informații arată că fosta magistrată ar fi încurcat pedalele bolidului de lux și în loc să frâneze a accelerat și a intrat cu toată forța în pietoni.

Accident tragic în parcarea unui centru medical din Bihor: tânăr în scaun cu rotile, ucis pe loc. Alte două persoane, rănite