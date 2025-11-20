”În noaptea de miercuri spre joi, pompierii bihoreni au intervenit la un accident grav produs în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin. Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane. În accident au fost implicaţi un autoturism şi trei pietoni aflaţi în parcare: două persoane în scaun cu rotile şi o asistentă medicală”, informează ISU Bihor.

Apelul de urgenţă a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 23:30. La faţa locului au fost trimise rapid echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai şi ale Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenţie, o ambulanţă SMURD însoţită de medic de urgenţă şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă.

”Pompierii au intervenit pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile şi prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roşu medical. Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la faţa locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni uşoare”, precizează ISU Bihor.