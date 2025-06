Tanara agresata de Boureanu a ajuns la spital

Avocatul fetei a declarat că aceasta a ajuns la spital după incidentul traumatizant și că a făcut atacuri de panică.



”Victima nu se simțea bine, avea atacuri de panica, frică, stări de nervozitate. Toate acestea în urma incidentului traumatizant”, a mai declarat avocatul pentru presă.



În plus, tot avocatul spune că a fata n-a fost chemată momentan la poliție. El a declarat că tânăra este foarte afectată și că are nevoie de psiholog.



Tânăra a declarat că l-a cunoscut pe Boureanu prin intermediul unei prietene și că la început părea ca un „tată grijuliu”. Aceasta a spus că s-a dus cu prietena ei la el acasă și că acesta ar fi devenit agresiv, ar fi atins-o în zone intime și că i-ar fi propus să se culce cu el.



Pe de altă parte, fostul deputat susține că totul este o înscenare și că nu ar fi făcut nimic fără acordul ei.

Cristian Boureanu a fost audiat în dosarul penal care vizează acuzații grave de agresiune sexuală. Dosarul este deschis in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează deocamdată fapta, nu o persoană anume.